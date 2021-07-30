周五官方公布的初步數據顯示，歐元區第二季經濟成長優於預期；歐元區正從新冠疫情中復甦。

歐盟統計局表示，歐元區19個國家國內生產總值季增2.0%，年增13.7%。而路透調查經濟學家顯示將季增1.5%，年增13.2%。

另外德國也在周五公布第二季GDP數據，擴張少於預期。供應鏈瓶頸正在影響多個產業，彈升的幅度不及預期。

德國聯邦統計局表示，第二季經濟季增1.5%，優於前一季萎縮2.1%的表現，年增幅度為9.2%；兩者數據皆劣於路透調查的季增2.0%和年增9.6%。

聯邦統計局表示，如果與疫情前的2019年第四季相比，經濟仍下降了3.4%。

歐盟統計局周五同時公布通膨數據，七月的通膨增幅高於預期，並且超越歐洲央行設定的目標。

在能源價格持續上漲之下，歐元區七月的通膨率從1.9%升至2.2%，輕鬆超越分析師2%預期。

分析師表示，未來幾個月預計通膨還會上升，到接近年底時會來到2.5%以上的峰值。

但是這些數據可能還是不會讓歐洲央行感到不安，歐洲央行已警告，將出現暫時性的通膨上升，並明確表示不會調整政策。