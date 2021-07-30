隨著國內疫情趨向穩定，無論是希望跳槽的上班族，或是準備踏入社會的新鮮人，都積極邁開求職腳步，但在找工作的過程中，難免遇到許多意外狀況。有名網友近日在Dcard平台分享奇特的求職經驗，表示公司雖然不錄取她，卻提出想以接案形式合作，讓她感到相當不解，不少富有經驗的網友指出，這其實就是「慣老闆」的常見手法。

有名網友近日在Dcard平台發文表示，自己之前面試一家公司，人資告知沒有獲得錄取，卻希望她以接案形式與公司合作，協助一些公司的事務，讓她感到相當不解，為何公司不錄取她，卻又希望與她合作接案，詢問網友是否有過相關經驗？

此文一出，引起廣大迴響，許多網友點出背後的動機，「省成本，慣老闆，不用保勞健保」、「不想花錢養你在公司，有案子才要付你錢」、「就是想省錢啊笑死，沒特休沒勞健保，把你當免洗筷超爽」，也有經驗豐富的網友建議，「不用理他，垃圾公司，很多都用這招省人事成本，這樣就不用付你月薪啊，又可以多一個人做事，他會說得很好聽，有什麼抽成之類的，什麼新玩法，到最後你什麼都拿不到，浪費一堆時間」。

不過，也有網友抱持正面看法，表示「接了當作經驗也不錯」、「接案子通常可以收比較貴吧」、「接案有接案的好處，價格隨你開，你可以嘗試接看看，當成基礎訓練兼職賺錢」、「我也遇過，不過我的經驗是蠻好的，接案是case by case，其實並沒有比他們開的薪水少，且後來他們也有發其他的專案給我」。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，現正逢新鮮人踏進職場的時期，對於「職場小白」來說，無論是求職或工作過程中，難免遇到許多突發狀況，除了精進自身能力之外，也可透過1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」，不僅可參考前人面試經驗，更可獲悉種種與職場相關的有利資訊，協助新鮮人快速適應新生活。不過，有鑒於求職詐騙與打工陷阱眾多，建議找工作還是透過1111人力銀行網站、1111找工作APP，或是在家工作專區以及兼差打工特色專區。使用安全管道找職缺，才能穩穩踏入職場生涯。