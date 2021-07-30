全國警戒降2級首周末，台中市警察局交通警察大隊預期，市區道路將湧入大批人車，加派警力於各重要道路、商場及夜市周邊道路，並實施假日交通管制措施，視交通狀況滾動式檢討疏導勤務，協請義交協勤，呼籲民眾外出須保持社交距離、勤洗手。

台中市警察局交通警察大隊分析，正值暑假期間及疫情警戒調降2級的第1個周末假日，預估全市各百貨商圈、風景名勝、戶外休閒場所及著名夜市等，將湧現人、車潮，交通流量勢必增加，實施交通管制勤務，恢復疫情警戒前的警力規模。

交通警察大隊指出，警方協調高工局即時彈性調整匝道儀控，以有效疏導車潮，並隨時提供最新路況，由警廣即時報導，以提供駕駛人隨時掌握台中市道路交通狀況。

交通警察大隊表示，因疫情警戒調降，防制民眾因情緒釋放結伴出遊及飲酒，發生酒後駕車、超速、危險駕車，及青少年無照駕駛、超速等行為，將擴大執行取締勤務，遏止交通違規行為，降低交通事故發生。

台中市警察局長蔡蒼柏提醒，民眾假期駕車外出，務必做好車況檢查，事先妥善規劃行車路線，善用即時路況資訊，及遵守交通規則，以維交通順暢及行車安全；並遵守中央疫情中心疫情警戒規定，保持社交距離，落實防疫。