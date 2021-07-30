防疫警戒降級至第二級，歷經2個多月的宅時光，民眾終於能夠透透氣，把握最後的夏日時光。新竹福華大飯店特別與石門水庫福華渡假飯店，推出「好事城雙，防疫PLUS」悠遊雙城住房專案，超值優惠價3799元，再加贈2天1夜住宿券1張，邀請民眾一起安心宅飯店，為自己安排個放風微假期。

此次「好事成雙，防疫PLUS」住房專案，雙人入住皆含隔日早餐2客，週日至週五還有機會升等至2大床房型。凡於8月10日前完成訂房，還可再減免200元，超殺優惠價只要3599元，即平日4人入住，每人每晚平均不到450元！不論是想暢遊新竹舊城體驗風城魅力，或是至石門水庫感受山嵐湖景的愜意感，旅客都可自由選擇來趟夏日輕旅行。

為了迎接好久不見的客人，專案加碼提供餐飲折扣優惠，讓到訪賓客可以在住宿期間亦能享有星級飯店的美食饗宴：新竹福華麗香苑港點18品、江浙合菜訂餐享6折優惠(僅提供外帶)，石門福華HOVII KITCHEN雙人、4人套餐訂餐享8折優惠。

除此之外，旅客的健康安全一直是福華飯店的優先考量，為了提安心旅遊，入住時出示PCR檢測陰性證明或疫苗接種紀錄卡(黃卡)證明，加贈迎賓好禮：新竹福華加贈HOVII便當2個、石門福華加贈茶籽堂小鹿緞帶禮盒。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，這波疫情情況趨緩，警戒降至二級，對飯店觀光業來說是一大利多，許多民眾在家工作、居家抗疫久了，渴望進入飯店享受旅遊氛圍，對此，旅遊業者也積極規劃服務機會。

黃若薇也提到，此波疫情各行各業皆主動提高防疫規格，為減少人際接觸，諸多企業也實施在家工作，1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」，其中的「雲端打卡模組」，提供遠端管理的強大效能。已有多家企業在疫情期間使用，歡迎有需求的各企業致電洽詢。