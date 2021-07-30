隨著國內疫情逐步緩和，政府宣布7月27日起降為二級警戒，無論是希望轉職的上班族，或準備踏入社會的新鮮人，都積極展開求職行動。中式健康快餐餐飲品牌「好好食房」因應展店需求，現正開缺徵才，提供績效獎金、外訓補助、免費供餐、員工休息室等福利，顛覆「血汗慘業」的刻板印象。

好好食房表示，公司從員工角度出發，不僅備妥專屬休息區，更添購按摩機、懶骨頭等設備，真正貼近員工需求，使用率極高。而身為餐飲品牌的員工，除享有免費供餐的福利外，若是主管級以上同仁，另有「一季一餐廳」補助，在每年1萬元額度內可任選餐廳，品嘗後以口頭或書面方式分享用餐心得，並將學習成果運用至自家品牌發展上，創造正向循環。

好好食房指出，公司不僅提供多元福利，更相當重視個人成長。每半年舉行1次考核，通過者即可獲得調薪或升等，以基層員工來說，升至主管階層，平均僅需1~2年左右，升遷速度相當驚人。另外，針對一定職等以上同仁，提供外部訓練補助費用，協助拓展專業的廣度與深度，並協助職涯正向發展。

因應今年擴大拓點2~3家的目標，現正積極招募正職、兼職服務人員，近期亦啟動「儲備店長培訓計畫」，期盼延攬已有工作經驗的餐飲人才，為公司創造更多火花。公司長期開放職缺，即便人力充足，也希望超前部署儲備優秀人才，歡迎所有具備服務熱忱者前往投遞履歷，加入服務行列。