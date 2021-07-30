台東縣足球聯隊將於8月5日參加在新莊舉行的2021年全國運動會，受到日前疫情三級警戒影響，台東縣足球聯隊訓練時間被壓縮，在台東縣體育會足球委員會理事長陳德勝的牽線下，獲得台東自強獅子會贊助加菜金2萬元以及台東縣體育會理事長陳銘風贈送每位球員精美水壺，希望球隊順利參加比賽，期許球員為台東爭光奪得榮譽。
台東縣足委會理事長陳德勝表示，由於集訓的時間被不斷壓縮，距離比賽僅剩1個星期，球員只能加緊練習、找回默契，由於集訓辛苦，因此結合台東自強獅子會及台東體育會理事長陳銘風的善心，給予台東縣足球聯隊鼓勵，希望他們能夠獲得好成績。
台東自強獅子會會長陳善文表示，遇到台東的代表隊要出門比賽，經常遇上、也是最大的問題就是「沒錢」，上級補助的經費也不敷使用，大多需要其他民間團體的贊助，選手才能出去比賽。台東自強獅子會多年來協助足委會推動縣內足球運動，這次贊助加菜金希望鼓勵選手為選手加油，因此邀集自強獅子會的「獅兄們」認捐，提供足球聯隊男、女組各1萬元加菜金，希望讓小將能順利參與比賽。
陳德勝說明，由於受到新冠肺炎疫情影響，中央流行疫情指揮中心宣布自5月19日開始全國三級警戒，台東縣足球聯隊也因此無法進行訓練，不少球員只能在各自家中獨自訓練。直至近期疫情趨緩，中央宣布疫情警戒於自27日至8月9日降為二級，台東縣足球聯隊才集合開訓。
台東縣議員、台東縣體育會理事長陳銘風指出，戴著口罩踢球很有挑戰，但也能訓練心肺功能，台東的足球運動在台東縣足委會及各界的共同努力，屢獲佳績拿下多座冠軍獎杯，希望這次台東縣足球代表隊參加2021年全國運動會，能夠奪得佳績。
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