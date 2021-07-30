台東縣足球聯隊獲台東自強獅子會贊助加菜金及台東縣體育會精美水壺。（蔡旻妤攝）

台東縣足球聯隊將於8月5日參加在新莊舉行的2021年全國運動會，受到日前疫情三級警戒影響，台東縣足球聯隊訓練時間被壓縮，在台東縣體育會足球委員會理事長陳德勝的牽線下，獲得台東自強獅子會贊助加菜金2萬元以及台東縣體育會理事長陳銘風贈送每位球員精美水壺，希望球隊順利參加比賽，期許球員為台東爭光奪得榮譽。

台東縣足委會理事長陳德勝表示，由於集訓的時間被不斷壓縮，距離比賽僅剩1個星期，球員只能加緊練習、找回默契，由於集訓辛苦，因此結合台東自強獅子會及台東體育會理事長陳銘風的善心，給予台東縣足球聯隊鼓勵，希望他們能夠獲得好成績。

台東自強獅子會會長陳善文表示，遇到台東的代表隊要出門比賽，經常遇上、也是最大的問題就是「沒錢」，上級補助的經費也不敷使用，大多需要其他民間團體的贊助，選手才能出去比賽。台東自強獅子會多年來協助足委會推動縣內足球運動，這次贊助加菜金希望鼓勵選手為選手加油，因此邀集自強獅子會的「獅兄們」認捐，提供足球聯隊男、女組各1萬元加菜金，希望讓小將能順利參與比賽。

陳德勝說明，由於受到新冠肺炎疫情影響，中央流行疫情指揮中心宣布自5月19日開始全國三級警戒，台東縣足球聯隊也因此無法進行訓練，不少球員只能在各自家中獨自訓練。直至近期疫情趨緩，中央宣布疫情警戒於自27日至8月9日降為二級，台東縣足球聯隊才集合開訓。

台東縣議員、台東縣體育會理事長陳銘風指出，戴著口罩踢球很有挑戰，但也能訓練心肺功能，台東的足球運動在台東縣足委會及各界的共同努力，屢獲佳績拿下多座冠軍獎杯，希望這次台東縣足球代表隊參加2021年全國運動會，能夠奪得佳績。