防疫期間，南投看守所為避免群聚感染，停止一般接見，改為電腦聯結手機APP的線上接見；少年小傑因案收容在少年觀護所，但接連數夜無法成眠，還因情緒崩潰痛哭，所方讓他透過視訊與媽媽在雲端相會，一解思親之苦。

小傑進入少年觀護所後，雖然房內還有其他收容少年，但突然到陌生的環境，舉目無親，因為思念家人致使情緒崩潰，每天晚上都無法入眠，主管關懷安撫他的情緒，並請社工師協助聯絡家人，安排接見，讓他的情緒穩定下來。

小傑與媽媽線上接見後向主管表示，自己過去在家裡的時候，從來不曾仔細看看媽媽的臉，而幾天不見，媽媽好像變老了，耳鬢之間還冒出幾根白髮，讓他忍不住一直哭，媽媽雖然沒有哭，但她眼眶泛紅，叫他在所內要乖乖聽話，以前總嫌媽媽嘮叨，如今才知道家人的重要。還好有行動接見，讓他與媽媽視訊，跟媽媽說說話之後，心情比較穩定，他也告訴自己，不要再犯錯了。

南投看守所為避免群聚、接觸傳染風險，一般接見改為視訊，家屬以行動電話下載APP，在特別許可的時間與所內的電腦連線，即可在雲端相會；收容人與家屬在線上會面，有助於穩定囚情，而且避免家屬舟車勞頓，節省時間與交通成本，並強化收容人的親情連結。

南投看守所所長于淑華表示，雖然疫情阻礙收容人與家屬的面對面接見，但是透過現代科技設備行動接見的方式，讓收容人與家屬得以連結，親情聯繫可以延續，除了安頓收容人的心情，也有助於教化收容人悔改，重新出發。