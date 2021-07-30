王懿律／黃東萍組合擊敗隊友奪金，當場擁抱。（澎湃新聞）

東奧羽球首金30日男女混決賽，形成中國軍團手足鬩牆對打局面，王懿律／黃東萍在不被看好情況下，演出逆轉勝，以2比1戰勝頭號種子鄭思維／黃雅瓊，為中國羽毛球隊在奧運拿下史上第三個冠軍。

報導指出，4年以來，「雅思」與「黃鴨」兩組合，一直是中國羽球隊混雙的雙保險。

2017年底，鄭思維／黃雅瓊組合一口氣拿到中國公開賽、香港公開賽、澳門黃金大獎賽等3站冠軍──「雅思」組合開始被球迷叫響。兩人同樣來自浙江，相似的成長經歷讓他們多了一份默契。這對有著3歲年齡差的「姊弟」組合，在2018年、2019年所向披靡，連續拿下亞運會、世錦賽冠軍。只缺奧運冠軍大滿貫。

報導稱，王懿律／黃東萍組合因為王懿律有「鴨哥」暱稱，而被稱為「黃鴨」組合。王懿律1994年11月生，黃東萍1995年1月生，這對組合的年齡差僅僅2個月，和其他組合朋友般的相處不同，黃東萍說她和「鴨哥」更像是江湖兄弟。

在雙雙打進決賽，提前包攬混雙金銀牌之後，王懿律／黃東萍和鄭思維／黃雅瓊聯手奉獻了一場「只有中國隊才能戰勝中國隊」的巔峰對決。

狹路相逢勇者勝──在評估這場「內戰」決賽時，前奧運冠軍高崚認為：「就看哪一方更敢拚，更搏得出來。」

作為賽會前2號種子，「黃鴨」組合和「雅思」組合晉級之路卻不盡相同。

比起世界第一的一路順風順水，王懿律／黃東萍在小組賽、淘汰賽時都經歷了苦戰。尤其與東道主選手渡邊勇大／東野有紗的半決賽，王懿律／黃東萍21：23、21：14、21：14才涉險過關。

這讓他們在30日的決賽中，延續了強勁的勢頭──隨著「雅思」組合回球出界，王懿律扔掉球拍，奔向搭檔，與黃東萍緊緊擁抱在一起，慶祝共同的勝利。