日前傳出因受到大陸官方整頓的網約車巨頭滴滴打車可能會進行私有化，並賠償投資人損失，導致股價應聲大漲。滴滴對此已正式否認下市的傳聞，並表示公司正在全力配合中國相關政府部門對公司的網絡安全審查，顯示它將盡一切努力維持在美股上市地位。

《路透》指出，《華爾街日報》引述知情人士的話說，隨著中國打擊力度的擴大，這家中國公司一直在考慮退市計劃，同時退市計畫也已經得到了大陸網路安全監管機構的支持。

滴滴上個月在紐約上市，在首次公開募股 (IPO) 中籌集了 44 億美元，該公司周四發表聲明表示，《華爾街日報》的報導不屬實，「公司正在全力配合中國相關政府部門對公司的網絡安全審查。」

受《華爾街日報》報導的消息影響，滴滴的股價在盤前交易中上漲了40%，但在華爾街開盤時回吐漲幅。滴滴週三上漲11.2%，收於每股9.86美元，但較6月30日的上市價格已下跌29.6%。

滴滴上市後，大陸國家互聯網信息辦公室（CAC）以國家安全和公共利益為由，對該公司展開調查，要求其停止註冊新用戶，隨後更將從應用商店中刪除滴滴運營的移動應用程式。

滴滴的上市是自2014年電子商務巨頭阿里巴巴上市以來中國公司最大的股票上市，但在中國對大型網路行業進行嚴厲打擊之後，有關滴滴公司涉及反壟斷、客戶數據隱私和其他違規行為的監管，讓投資者感到不安。

報導指出，北京本月早些時候派出7個部門，包括網信辦、交通運輸部和市場監督管理總局 (SMAR) 對滴滴進行網路安全審查。

消息人士告訴路透社，鑑於北京對使用境內數據的敏感性，網信辦一直在調查該公司的部分數據是否有可能最終落入外國實體手中。