美聯邦眾院近期通過包含涉台內容的撥款法案，不使用包含台灣地區的中國地圖，民進黨當局表示感謝。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（7月30日）發布答記者問，斥責部分美國會議員干涉中國內政，用心險惡。並警告民進黨當局，「倚美謀獨」注定失敗。

美國國會眾議院於美東時間7月28日通過《2022財年國務院、對外行動及相關項目撥款法案》，其中包括一項修正案，禁止美國行政當局「花費撥款製作、採購或展示任何將台灣描繪為中華人民共和國一部分的地圖」。撥款法案接下來將送交參議院審議，若兩院皆通過，便將能遞交美國總統拜登簽署後生效。

外交部表示，感謝美國國會議員持續以具體行動展現對我友好立場，未來會持續密切關注該法案後續發展，也會與美國行政部門及國會緊密溝通，持續深化台美雙邊友好關係。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，有關台灣的全部事實和法律證明，台灣是中國領不可分割的一部分。有關議案內容充分暴露了美國會某些議員的愚昧無知和險惡用心。

朱鳳蓮表示，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止干涉中國內政。同時大陸正告民進黨當局，甘當棋子、「倚美謀獨」，注定失敗。