盧彥勳（左）搭機返台，入境前依照防疫規定查驗健康資料。（范揚光攝）

奧運五朝元老、台灣「網球一哥」盧彥勳及教練哥哥盧威儒30日搭機返台，盧彥勳一下機就開心地說，出國已經兩個多月，「回家真好！」。

盧彥勳及盧威儒搭乘長榮航空BR197班機，下午4時抵達桃園機場，除了體育署派員前來接機，長榮地勤人員也熱情地在登機門舉牌迎接，還跟兩人合影留念。

盧彥勳說，沒能把勝利帶回來是小小的遺憾，不過不管比賽成績如何，回到台灣就是回到自己的家，也感謝各界長期以來不離不棄的支持，能代表國家參賽對他而言是種榮幸也是榮耀。

至於在開幕式中與舉重選手郭婞淳擔任掌旗官，盧彥勳說第一次掌旗既興奮又緊張，其實兩人在進場過程中都有說有笑，但是他認為自己表現還可以更活潑一點。

身兼經紀人及教練身分的哥哥盧威儒表示，很感謝國人長期的支持與鼓勵，現在弟弟「畢業」了，下個階段他們會飲水思源，將自身經驗傳承給年輕世代，為國家培育更多優秀的球員。