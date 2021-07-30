日本34歲動漫女歌手LiSA，因為演唱《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》主題曲《炎》掀起全世界狂熱，去年1年更宣布與大3歲聲優鈴木達央結婚，事業愛情兩得意。未料小倆口新婚不到2年，就驚傳婚姻亮紅燈，原因竟是鈴木達央出軌女粉絲。

LiSA的37歲聲優老公鈴木達央，今(30日)遭《週刊文春》踢爆與女粉絲大搞不倫戀，更曝光鈴木達央在5月22號與小三進入酒店的開房照，稱兩人在當晚9點半一同搭電梯進入房間，直到1個半小時後，鈴木達央先離開酒店，小三則是刻意等了半小時才離開。

鈴木達央被爆與女粉絲不倫戀，偷情過程全被日媒直擊。(翻攝《週刊文春》)

報導更進一步曝光小三身分，稱在錄音室工作的小三，原本就是鈴木達央的粉絲，兩人去年底因為工作關係開始有了接觸，更慢慢從工作夥伴變成了不倫戀人。更可惡的是，鈴木達央今年7月16號趁著老婆開演唱會不在家，乾脆直接把小三叫回家約會，小三隔日還在社群網站高調PO文：「原來如此，昨天LiSA在名古屋開live所以去家裡沒事啊。」

鈴木達央與小三一同進入酒店。(翻攝《週刊文春》)

報導更透露，在記者親自向鈴木達央求證出軌一事的完整過程，原本還笑著否認的他，在一聽到小三的名字，臉色瞬間大變，被問到有沒有趁老婆工作把小三帶回家？鈴木達央選擇沉默不語，直接搭計程車躲避追問。過沒多久。小三更把社群網站上所有提到鈴木達央的內容全刪除。