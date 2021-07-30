今天是東京奧運比賽開始第七天，網球項目也慢慢來到高潮階段，而在稍早世界球王喬柯維奇(Novak Djokovic)竟在4強賽敗給小祖維瑞夫(Alexander Zverev)，金牌希望徹底破碎，目前確定只能爭取銅牌，此結果讓外界驚呼連連！

今天比賽一開始喬柯維奇展現極佳氣勢，不過小祖維瑞夫在喬柯維奇一開始3個發球局都最起碼與對手拚到平分，首局甚至搶到破發，但喬柯維奇仍穩定發揮守住，第4局小祖維瑞夫以雙發失誤開始連丟4分，喬柯維奇順勢打垮對手，以6：1拿下首盤。

但第二盤誰也沒想到情況大反轉，小祖維瑞夫找回發球手感，順利保住一開始2個發球局，喬柯維奇則在第2局救回一個破發點，將比分追到2：2。喬柯維奇也延續氣勢拿下第3局以3：2領先，但接下來第6局小祖維瑞夫拿下隨後13分中的12分，喬柯維奇連丟2個發球局，以3：5落後。

接著小祖維瑞夫以6：3要回第二盤勝利。到決勝第三盤喬柯維奇發球狀況不佳，就像變了一個人，雖然第2局雙方多次打到平手，但喬柯維奇一次浪費4個破發點，氣勢徹底垮掉，小祖維瑞夫則延續手感把分差拉開，以4：0領先，第5局喬柯維奇總算保發，此前他一度連丟8局，但最後仍再度被破發，以1：6輸掉第三盤。