毛利較高的廢棄物處理、售電收入營收占比過半，廢棄物處理大廠崑鼎（6803）公告今年上半年稅後淨利4.45億元，年增9.37％，每股稅後盈餘EPS 6.45元。

法人預期，崑鼎已連續九年EPS超過10元，在上半年獲利持續成長，預期今年獲利仍可賺超過一個股本。

業務量持續增加，崑鼎今年已爭取到桃機、高雄等焚化爐的續約，預估未來五年，更有12座焚化爐將進行興建、改建、擴建計畫。崑鼎指出，將與集團中鼎工程攜手爭取這些1400億元商機。

至於太陽光電的商機，崑鼎表示，政府預計在2025年前達成20GW發電目標，且綠色供應鏈及用電大戶再生能源需求攀升，有利於國內太陽能 電廠建置。目前崑鼎併聯已有14個專案，興建及申設中的專案則有37MＷ，將持續爭取相關的專案。

對於2021年的營運，崑鼎審慎樂觀，預期，核心事業群焚化爐操作及管理仍會穩定成長；太陽能售電、水資源處理再利用等營項會是較具有成長動能的領域。