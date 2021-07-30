人民幣兌美元在岸價（CNY）30日收市升68個基點，中段一度高見6.4511。人民幣兌美元在岸價30日收報6.4560，較29日下午4時30分收報6.4628，升68個基點，漲幅為0.11％，較晚上11時30分最後成交價6.4566，走強6個基點。

香港信報報導，人民幣兌美元離岸價（CNH）30日亦高見6.4510，截至下午4時39分，離岸價報6.4558，在岸價報6.4537。人民幣兌美元中間價30日報6.4602，較29日的6.4942，升340個基點，漲幅為0.52％，創逾1個月新高。

交易員指出，聯準會鴿派表態後，美元一路回落，並跌破92關口，而29日陸港股市大幅反彈，亦迅速提升市場風險偏好，結匯意願也迅速回升。另有交易員認為，短期市場情緒，漲幅為主導市場，但若美元再度轉強，人民幣升勢料將放緩，須關注6.45關口附近是否有較多的逢低購匯盤。