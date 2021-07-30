台中一名蕭姓女子於5月13日全台大停電時，於臉書發文稱，「興達電廠爆炸，全台影響停電」，遭警方認定是假消息，依違反社會秩序維護法送辦。台中地院認定，文章屬於個人言論，並不會讓閱聽者產生恐慌，與社維法裁罰要件不符，裁定不罰。

裁判書指出，蕭姓女子於5月14日凌晨於家中，在個人的臉書粉絲專頁發文，內文指出，「當天下午接到國家警報，興達電廠爆炸，全台影響停電」等語，經桃園市政府警察局刑警大隊員警瀏覽才知悉上情。

警方通知蕭女到案後，認定其散布不實謠言，影響公共安寧，訊後依違反社會秩序維護法第63條第1項第5款移送法辦。

蕭女坦承有發布文章，聲稱，5月13日下午收到停電的國家簡訊，聽同事說因為高雄電廠爆炸才停電，但她並未求證，且文章旨在傳達工作很累希望能盡速返家，但因停電導致交通號誌停擺，受到很大的影響。

台中地院法官認為，蕭女的貼文爭議為「興達電廠爆炸」，泛指13日因興達電廠停機，致全台大停電，而蕭女則是聽同事轉述，才在個人臉書粉專寫下感想，內容僅屬個人言論，不是故意捏造事實，且文章中並無會造成閱聽者產生恐慌的可能。警方並未提出積極證據，與社維法規定構成要件不符，裁定不罰。可上訴。