有些男生挑選交往對象時，視顏值為他們的擇偶條件，因此有時常發生相處後，才發現與對方的個性根本不合適的狀況，不過有的男生則較注重另一半的修養與內涵，對於他們而言，長相並不能代表一個人的好壞，《靈匣網》近日分享5個不在乎交往對象的顏值，較看重人品的生肖男。

1.生肖馬

屬馬男性格開朗，與人相處真誠，因此身邊的朋友很多，而他們面對感情時，非常的謹慎又認真，他們認為顏值不能代表一個人，反而較看重另一半的人品，因此在選擇對象時，他們不在乎美醜，人品才是最重要的，只要對方幽默又有愛心，對人謙卑有禮，相處時有共同話題，就是他們心目中最佳伴侶的模樣。

2.生肖牛

屬牛男外表看似淡定，凡事都未放在心裡，但他們內心其實很溫柔，但情商並不高，就算遇到自己喜歡的對象，他們也不敢表白，再者，屬牛男嚴重缺乏安全感，因此伴侶顏值若太高，反而會讓他們非常不放心，甚至會變成一種負擔和壓力，因此他們並不喜歡挑顏值太高的對象，反而比較喜歡能真心待人的女生。

3.生肖豬

屬豬男個性溫和又務實，不喜歡花俏的東西，且家庭責任感強，並不會因為女生長得漂亮，而被迷了心智，反而能理性的選擇適合自己的人，對他們而言，另一半的長相是否漂亮，其實一點也不重要，較注重對方的人品與性格，還有相處時的感覺，只要兩個人志同道合，擁有共同的語言，且人品端正，就是他們心目中的女神。

4.生肖蛇

屬蛇男外表看似冷漠，不容易親近，但他們其實是很溫暖的人，屬於外冷內熱的類型，做事精明的他們，無論何時都能保持腦袋清晰，因此在挑選伴侶時，他們絕不會因為對方的顏值而被迷惑，屬蛇男較注重對方的個人魅力與人品，且要與自己有共同的目標，他們才願意與對方繼續發展。

5.生肖鼠

屬鼠男性格外向，又活潑好動，但心思卻非常細膩，具有敏銳的觀察力，平時看起來大剌剌的，但面對感情時，他們則極為謹慎，非常重視相處的感覺，人品與脾氣好壞更是他們的擇偶條件，就算對方顏值不高，但相處起來非常合，且有共同的興趣與理想，價值觀相仿，他們就會願意與對方交往看看。