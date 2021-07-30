這一波台股反彈至萬8，漲幅為16%；融資增加656億元，增幅達30%。高融資族群一旦碰到不確定因子導致殺盤，最容易籌碼鬆動，須密切注意。

根據《財訊》報導，7月15日台股首度站上萬八大關，無懼疫情的影響，也不管今年迄今外資賣超台股4千億元，在內資散戶一路力挺下，演出驚驚漲行情。而根據證交所統計，這一波台股由5月17日低點1519點反彈至7月16日，漲幅為16%；同一時期的融資增加656億元，增幅高達30%。

資歷超過30年的分析師杜金龍接受《財訊》採訪時指出，5月台灣爆發疫情時，順勢殺一波融資，出現一波當沖違約的現象，卻也讓籌碼趨於穩定。

但沒想到短時間內，融資餘額再度逼近3千億元大關，7月16日餘額達2957億元，創了十年新高。

資金占比失衡 航運一頭熱

本波融資增加個股依舊集中在航運、鋼鐵、面板及DRAM族群身上。由於代表散戶一方的融資餘額增加速度過快，意味著市場籌碼的不穩定，若後市一旦出現不確定因素，市場恐怕還會再出現波動。

根據《財訊》報導，股市老手分析，對比台股的內資力量和當前疫情下的內需產業，可謂是兩個極端。因為在3級防疫的情況下，許多服務業如餐飲、旅遊、房仲等業績驟降，從業人員幾乎無薪可領；但股市這一端，內資卻是一路看好台股，融資、當沖、成交量都不斷創高，形成強烈對比。

按照過去歷史法則，融資餘額被視作一個關鍵指標，主要是因為這代表散戶參與度，當散戶跳進去，意味著股市可能出現過熱的跡象，要提防多殺多的現象。

《財訊》報導指出，不過，和過往不同的是，這次台股攻上1萬8千點，籌碼分布焦點都在航運股身上。永豐投顧分析，整個航運股單日成交量占比曾達一半，高達2千億元，一檔長榮一天的成交量可以衝上一百萬張，一檔陽明的成交金額也曾高達1千億元，幾乎是台股的5分之1。

由於航運股成為散戶的投資重心，也是這一次融資增加的主要所在，所以，台股一旦出現多殺多的現象，航運股可能首當其衝，是殺盤的重心。永豐投顧也給了8字真言：「籌碼混亂，保守因應」。

高融資族群 市場殺盤標靶

「套句市場老話，市場人多的地方不要去。」市場分析師接受《財訊》採訪時解釋，往往當前成交量大的熱門股，就是散戶最喜歡的類股，也是融資快速增加的標的。通常在上漲的過程中，不會有太大的風險，一旦反轉恐怕就會壓抑股價。