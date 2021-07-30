為響應今年81原住民族日，高雄市政府原民會集結3個原鄉地區文健站照服員、區公所檢疫人員、衛生所醫護人員及原住民族青年，共同錄製暖心防疫加油影片，呈現疫情期間克服萬難提供照顧服務的精神，市長陳其邁與原民會主委阿布斯更以族語說謝謝，向辛苦的原鄉防疫英雄們致敬。

原鄉地區發揮團結力，主動投入部落各項防疫工作，從出入口檢疫、環境清消到文健站送餐服務等，配合市府防疫規範，努力落實防疫工作，守護家園。

8月1日原住民族日，「原住民族」這個名稱最早自1994年由「山胞」正名為「原住民」，1997年再正名為「原住民族」，整個正名的歷史沿革中，注入很多前輩及族人朋友的犧牲奉獻。

高雄市擁有16族群人口居住，為了展現年輕族人對文化認同的重視，特別在81原住民族日前夕邀請各族群原民青年線上「喊聲」，鼓勵年輕人穿上族服說族語，除了宣傳高雄81原住民族日活動外，更要讓市民朋友認識台灣原住民族的歷史及文化特色。

陳其邁表示，高雄市擁有台灣16族群，是這塊土地的主人，從地方基礎建設、交通安全到青年返鄉創業、觀光產業及文化傳承等問題，市府團隊必會持續努力。

陳其邁指出，原住民族正名運動歷經辛苦，爭取的不只是名稱，而是更多的尊重和自主權，8月1日這天，要向高雄3萬5000多位原住民說，我們一起加油！

原民會表示，回顧疫情前的3月初，市長前往那瑪夏區受到現場耆老特別賜名「邁」市長，拉族同音族名「Mai」，期盼「Mai」市長能夠多關心原鄉族人，也象徵邁市長與部落更加親密。