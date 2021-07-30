國民黨主席改選將在9月25日投票，根據《未來事件交易所》30日數據顯示，在目前參選國民黨主席的熱門人選中，前新北市長朱立倫的「行情」最好，現任黨主席江啟臣則屈居第二。

未來事件交易所針對國民黨新任黨主席選舉結果進行預測，截至30日為止，未來事件交易所的市場價格顯示，朱立倫被認為最可能當選下屆國民黨主席，價格高達53，其次是現任黨主席江啟臣的41，第3名則是前高雄市長韓國瑜的11，其他依序為前彰化縣長卓伯源的10、新北市長侯友宜的8、前黨主席洪秀柱的7、孫文學校總校長張亞中的6、前總統馬英九的3、國民黨智庫副董事長連勝文的2。

國民黨主席暨黨代表選舉將在8月12、13日領表，16、17日辦理登記，9月11日至24日進行競選活動，9月25日投票，9月28日公告當選名單。明確表態要參選黨主席的有江啟臣、張亞中、卓伯源等人，預料朱立倫和連勝文很可能加入戰局，未來2周內將明朗。

未來事件交易所的「國民黨新任黨主席選舉結果預測」，民眾若認為某位國民黨主席候選人將成為新任黨主席，可選擇買進，反之可賣出。若事件價格越接近100，表示市場預測越可能成真；若事件價格越接近0，則相反。最後清算價格只可能是$100或$0，代表該事件「發生」或「未發生」兩種結果。