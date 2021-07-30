一名28歲女網友日前發文表示，自己一個月薪水約24K，因為早餐吃家裡，午餐吃公司，只有晚餐花約100元，因為沒什麼其他開銷，一個月生活費加起來花不到4000元，一年下來已經存了24萬元，網友看到貼文後全跪嘆：「我不行」、「我一個月都不只花24K，真是超強」。

原PO在「Dcard」發文說：「家裡有他跟一隻狗，仔細一算，一個月能存到2萬元，一年下來已經存了24萬。還說，薪水低無所謂，但工作輕鬆又自在，雖然他自認自己學歷低、沒什麼能力、身體又不是很好，可是感覺很不錯。

原PO補充說，自己通常都用吐司、牛奶做早餐，有時一天只吃晚餐而已，而這些開銷都已包括在生活費裡。他另外透露，房子是爸媽留下來的，自己平常都騎腳踏車上班，也沒有車，他強調：「一個月真的花費不到4000元」。

網友看到貼文後大讚，紛紛留言：「我月薪50K，也是住家裡，一個月都不只花24K，工個包裝工月薪24K還能月存20K，太強了」、「生活過的開心最重要，慾望低一點煩惱低一點」、「蠻厲害的！我一個月扣東扣西，真不知道能不能存一萬」、「只要自己開心的生活就好啦，沒有多餘的物質慾望就某方面來說蠻羨慕的」、「開心就好！很多人賺大錢物質豐富卻心靈空虛，拚到身體健康出問題、心理狀況也不好，還不如輕鬆過活沒煩沒惱」。