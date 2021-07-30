美國德州休士頓化工園區7月28日發生爆炸，造成2人死亡，30人受傷；同日，德國列佛庫森化學工業區亦發生爆炸致有毒氣體洩漏，造成2人死亡，31人受傷，引發國際關注。對此，勞動部職安署呼籲國內石化及化學工廠應引以為鑑，強化安全評估、機械完整性、標準作業程序等製程安全管理作為，並落實高危害性化學品之處置與儲存安全措施，以避免發生災害。

職安署指出，石化及化學工廠製造、處置或使用大量危害性化學品，稍有不慎，易發生火災、爆炸等事故，美國德州休士頓化工園區及德國列佛庫森化學工業區發生爆炸原因雖仍由該國權責機關持續調查中，惟初步瞭解可能與標準作業程序之臨時操作程序、儲槽安全管理不當有關。

查近年來國內石化廠發災害事故，例如110年1月22日亞洲聚合林園廠製程操作錯誤致反應器緊急排放化學物質因自燃產生大量黑煙、110年7月7日台塑林園廠儲槽發生爆炸事故等，均為事業單位未落實標準作業程序、機械完整性、製程安全評估等製程安全管理事項等所致。

職安署表示，為督促石化及化學工廠落實製程安全管理，已要求各勞動檢查機構實施石化及化學工廠專案檢查，並加強製程安全管理輔導及編撰相關技術手冊，督促事業單位落實製程安全評估及安全管理，避免發生火災爆炸災害。事業單位務必積極分析評估化學製程原物料及產物之危害及特性，並採取必要之管理及控制措施，以保障勞工安全。