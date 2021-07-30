傍晚6點不到，已經有民眾排隊等候進入廣濟宮的「集體觀賽加油現場」，要幫林昀儒一起加油。（胡健森攝）

年僅19歲的台灣桌球超級小將林昀儒今（30）日晚間7點將爭奪東京奧運銅牌，這場男子桌球單打銅牌戰也吸引了全台民眾的目光，紛紛守在電視機前幫林昀儒加油，順利贏得佳績。

林昀儒是宜蘭縣員山鄉同樂村人，同樂村長張正昌與宜蘭縣政府在廣濟宮也特別再次開設「眾人集氣加油觀賽現場」，還有人贊助了100張的雞排兌換券，傍晚6點不到，已經開始陸陸續續有民眾前往廣濟宮排隊等待入場。

前一戰對上大陸「球王」樊振東，同樂村便已經在廣濟宮開設觀戰加油現場，吸引相當多民眾主動前往加油，精彩刺激的對戰過程，讓眾人緊張不已，歡呼聲或嘆息聲此起彼落，在鏖戰七局之後林昀儒落敗，更讓大家惋惜不已。

專程從宜蘭市趕到員山廣濟宮與大家一起看電視加油的許先生說，自己也是個體育人，對林昀儒相當關注，也已經成了林昀儒的粉絲，上一場比賽輸掉後，自己的心情一直不好到今天。

同樂村長張正昌笑說，他在林昀儒還在讀小學三、四年級就認識，印象中的林昀儒就是很安靜、很靦腆，對人總是帶著微笑，很親切很乖，張正昌笑說，雖然林昀儒的話很少，卻不喜歡別人叫他「省話一哥」，上一場比賽輸掉真的很可惜，但林昀儒是後起之後，日後一定會發光發熱。