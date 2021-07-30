台股今(30日)在航運股翻船下殺尾盤，終場收在17247.41點，下跌155.4點，聯電、日月光兩大電子權值股卻逆勢拉出半根漲停，貢獻大盤指數約25點，表現相當引人矚目，盤後統計，外資今買超第1名又是聯電，買超11萬張，買超第2名則是日月光，買超1.9萬張，分析師表示，聯電已連續2天大漲，今收在57.8元，再買進恐追高，至於日月光第3季應該還有上漲空間。

晶圓二哥聯電法說會受到外資青睞，紛紛調高目標價，甚至有喊出破百元的3位數，同樣法說會吸引法人目光的還有日月光，使得在美國掛牌的美國存託憑證(ADR)29日漲勢凌厲，聯電ADR上漲7.6%，日月光ADR則上漲6.33%，激勵今日股價開高走高，聯電盤中高點來到59.9元，逼近漲停價60元，終場收在57.8元，上漲3.2元，漲幅5.86%，成交量爆出68.8萬張的新天量，不僅突破整理2個月的平台盤整區，股價也來到近3個月來的新高。

封測龍頭日月光投控上半年獲利創歷年同期新高，預期下半年業績可望逐季成長，今股價無視大盤走弱，開高後一路走高，盤中高點來到124.5元，創下掛牌以來的歷史新高，漲逾8%，終場收在122.5元，上漲7.5元，漲幅6.52%。

盤後統計，繼29日大買16.5萬張，外資今買超第1名仍是聯電，買超11萬張，買超第2名則是日月光，買超1.9萬張，合計2檔買超金額逾87億元，對於法說會後備受外資青睞的這2檔個股，摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，以今大盤的這種走勢，聯電、日月光還能拉出半根漲停確實不簡單，聯電法說會提到8吋晶圓代工報價持續上揚，第3季產品平均售價漲幅也有6-8%，以目前接單情況與報價漲幅估算，今年大約賺4元，股價60元已在合理範圍，假如將明(2022)年營收計算進去，是有可能賺5-6元，股價就有機會挑戰70-75元。

鐘崑禎表示，以聯電今日收盤價57.8元來看，現在的價位有點尷尬，說聯電超漲？也沒有，說有投資價值？也還好，正好卡在不上不下的位置，至於能不能到70元，要視大盤的氛圍，因此不建議現在去追價買進，反觀日月光，以目前掌握的接單以及報價上漲情形來估計，今年可望賺10-11元，第3季應該都還有上漲空間，要到130、140元應該沒有太大問題，因此在現在這個時間點介入可能會比聯電適宜。

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