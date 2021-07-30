台灣民意基金會近日公布國產疫苗民調，對於這次國產疫苗有效預防新冠病毒的信心，從三月到七月，國人對國產疫苗有信心者流失24.3個百分點，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，國人對國產疫苗的整體信心每況愈下，有潰堤之虞。對此，資深媒體人黃創夏今PO出一張民調圖，想起前總統李登輝一句名言，並坦言「非科學的因素干擾了科學⋯」。

五指山追思李登輝 蔡英文總統：台灣民主之路會堅定走下去。(圖/摘自總統臉書)

游盈隆27日表示，從今年三月到七月，沒信心者從三月的24.3％，急遽飆升到七月的48.7％，等於憑空增加一倍的人數。這些數字變化的本身，述說國人對國產疫苗，在很短的期間內，戲劇性地信心崩盤。

對此，黃創夏30日表示，今天是李登輝辭世一週年，追憶那個精釆奔放的時代，卻也讓他想到了李登輝時代的一句名言：「非經濟因素影響了經濟」，但他認為，這句話放到現在可以改寫成「非科學的因素干擾了科學⋯」。

今天是李登輝辭世一週年，追憶那個精釆奔放的時代⋯⋯🥰 卻也想到了李登輝時代的一句名言：非經濟因素影響了經濟！🤔 借用改寫一下當前的話題：非科學的因素干擾了科學⋯⋯😪 過度吹捧和刻意貶抑，最後受傷的都是「替政客付出代價」！😰 當「不信任」因此在攀升，「科學討論」將被「信仰」取代⋯⋯🦧 === 資料來源：台灣民意基金會民調結果 === 由黃創夏發佈於 2021年7月29日 星期四

黃創夏強調，過度吹捧和刻意貶抑，最後受傷的都是「替政客付出代價」，當「不信任」因此在攀升，「科學討論」將被「信仰」取代。

有網友看完黃創夏貼文相當感嘆，「就國產疫苗而言，臺灣目前現況不存在科學，只有濃濃的意識形態作祟」。