貨櫃三雄今天股價走勢劇烈，震幅均達13%以上，外資賣超三雄，萬海、陽明以跌停作收，長榮下挫8.65%，單檔交易量達新台幣1107.46億元，續居上市之冠。

航運族群今天表現波動劇烈，終場下挫7.98%，收258.73點，貨櫃三雄盤中震幅均超過13%。長榮今天以132元作收，收跌8.65%，終場寫下天量，成交值達1107.46億元、共77.5萬張，成交值是第2名萬海一倍以上。

萬海成交值共503.21億元，位居上市第2，達20.6萬張，以跌停價223.5元作收。陽明收117元，因遭分盤處置，成交值僅67.63億元，三雄合計占大盤資金比重達3成。

長榮本波低點落在116.5元，今天盤中觸及150.5元，萬海則是從198元漲至257元，萬海、長榮自低點反彈逾29%。陽明自此波低點110.5元，至今天盤中高點135元，上漲約22%。

法人指出，反彈領先指標萬海今天最高到257元，但逼近月線附近，誘發短線賣壓，萬海、陽明尾盤被摜壓到跌停價，長榮有8%以上跌幅，拖累加權指數尾盤下挫。隨著航運股權重增加，支配台股走勢，航運股能否回穩，將是大盤何時落底反攻的重要關鍵。

外資賣超貨櫃三雄，賣超長榮高達2.77萬張，為三雄之最，萬海賣超1.74萬張，陽明共6216張。

觀察貨櫃航運基本面，本週上海出口集裝箱運價指數（SCFI）再創新高至4196.24點，週漲96.24點、2.34%。其中，遠東到美東線運價每FEU（40呎貨櫃）首度衝破一萬美元，週漲217美元，至10067美元；遠東至美西每FEU至5518美元，週漲幅達2.4%。

遠東到歐洲運價每TEU（20呎貨櫃）達7395美元，上漲268美元；遠東到地中海運價每TEU達6991美元，較上週漲30美元。

Sea Explorer資料顯示，全球超過百個港口陷入壅塞，逾325艘船排隊等待入港，塞港仍是未解難題。貨攬業者分析，美國線依舊相當吃緊，各航商針對美東、美西線持續增加各式附加費，包含加價買艙費、旺季附加費、綜合費率上漲附加費（GRI）等，歐洲線缺艙問題則是較先前舒緩。

長榮旗下船隊共計203艘船，運能超過138萬TEU，自有船116艘、租船87艘；長榮今年有33艘新船交付，目前已經交付15艘船，仍有18艘待交付，全年運力將成長18%。

其中，長榮首艘2.4萬TEU貨櫃輪已在7月底交船，配置在亞洲-歐洲航線，目前正在亞洲載貨，預計8月5日將抵達台北港。新船交付長榮增添運能，今年共有4艘2.4萬TEU貨櫃輪交付，趁著歐洲運價處在高檔之際，搶攻商機。

長賜輪（EVER GIVEN）已抵達歐洲卸貨港，7月29日靠泊荷蘭鹿特丹，原本運抵德國漢堡的貨櫃將於鹿特丹先行卸下，由長實輪轉運至目的港，長賜輪將在8月8 日停靠英國費利克斯托；長賜輪完成卸貨後，將需進塢維修，待維修完成後，會再重新投入航線營運。

陽明目前共有88艘船，運能62.9萬TEU，排名全球第9。1.1萬TEU（20呎貨櫃）級「帆明輪」在27日交付，日後將配合THE聯盟航線，預計今天起將投入亞洲往返美洲航線，為該航線再添生力軍。

同時，為了因應歐洲、北美線艙位緊張，陽明已進行臨時性運力調整，將在8月份各加開一班加班船停靠台灣港口，盼紓緩艙位難求的問題。（編輯：蘇志宗）1100730