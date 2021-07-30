台灣男雙李洋和王齊麟今在東京奧運4強賽對決世界排名第2的印尼組合阿山（AHSAN Mohammad）／塞提阿萬（SETIAWAN Hendra），兩人氣勢如虹打趴對手，只用28分鐘就以21比11、21比10拿下勝利，殺入金牌戰再創我國奧運羽球最佳成績。

雙方過去交手10次，「麟洋配」4勝6敗居下風，但寶島男雙這次東奧打出氣勢，雖然開賽後稍微不適應對手前排推擋的快速節奏，立刻調整跟上發動攻擊，王齊麟在6平後扣殺得分就甩開對手，以11比8進入技術暫停。隨後印尼組合想打快卻失誤連連，麟洋配拉開領先，最後由王齊麟以強力扣殺拿下首局。

次局依然由麟洋配主宰攻勢，印尼組合的速度完全跟不上，除了王齊麟屢屢猛攻，李洋也展現鬥志多次飛撲救球，漂亮澆熄對手反攻，最後逼出10個賽末點也毫不客氣，讓對手掛網收下金牌戰門票。

36歲的塞提阿萬是雙打名將，曾在2008年北京奧運和已故好手基多為印尼拿下羽球男雙金牌，李洋賽前表示：「阿山和塞提阿萬很強，場上節奏控制很好，打他們會很有壓迫感。」王齊麟則用「大賽魔王」形容今天對手，「只能先從防守做起，把位置拉開、盡量去消耗他們體力。」最後證明麟洋不但做好防守，也用攻擊徹底打垮對手。