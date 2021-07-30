全智賢在片中的高超射箭術正好搭上奧運熱潮。（Netflix提供）

編劇金銀姬表示從執筆開始就想要找全智賢演出。（Netflix提供）

全智賢主演《屍戰朝鮮：雅信傳》一上線就稱霸Netflix各國電影排行榜，串流收看數據調查網站Flixpatrol顯示，該片以全球電影排名第二名的傲人成績出發，在韓國、台灣、越南等亞洲8個市場電影排行榜中排名第一，在法國排名第二，在美國排名第九，並進入全球80個市場地區的電影前10名。而全智賢在片中百步穿楊神準擊斃喪屍與人類的神射手功力，恰巧搭上韓國這次在東京奧運男子射箭團體賽熱潮，台灣網友們搞笑表示韓國人連在影視作品中射箭都厲害到讓人信服。

過往作品多以浪漫喜劇為主的全智賢，這次在《雅信傳》儘管激似素顏，且台詞極少，但憑藉著情感戲和動作戲詮釋雅信從小到大所承受的傷痛與恨，依舊征服了全球影迷。編劇金銀姬近日接受韓媒訪問時表示，從執筆開始就想要找全智賢演出，以看過她在電影《暗殺》與《柏林諜變》當中悲傷的眼神，成為自己寫《雅信傳》的基礎，也因此再也想不到更適合的人選，讓自己很焦慮於女神是否願意加入演出，更自爆當時抱持著「就算要抱著全智賢的褲腳也要求她演出」的心情找她談，還搞笑透露：「我幾乎是跪在地上請求她演出的，感謝她答應了我」。

另外，字幕出現引用《金史》本紀中的一句「女直兵若滿萬則不可敵」漢字時，不少影迷一度以為女「真」變女「直」是錯字，這句話其實始於遼人之口，遼朝自遼興宗耶律宗真起，因避君王諱的關係開始出現「女直」一詞，再加上《金史》纂修始於元世祖忽必烈時期，為避成吉思汗鐵木真諱，所以《金史》在寫「女真」時減筆為「女直」，也讓粉絲們不得不佩服韓國編劇與劇組拍歷史劇時的考究與用心。