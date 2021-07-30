新北市議員何博文昨（29）日在議會總質詢指出，板橋中英醫院免造冊、未預約就能打疫苗。中英醫院今（30）日表示，從5月26日起配合新北衛生局施打疫苗， 皆按照中央疫情指揮中心和新北衛生局規定造冊，預約登記施打。今日為醫院體系內員工施打第二劑。同時也透過里長造冊名單中，協助長期到院看診的50歲以上病患施打，

院方表示，中英醫院遭遇突如其來的疫苗施打爭議，錯愕與難過，有部分護理同仁更是傷心地流下眼淚，因為每天穿著密不透風的防護裝備，在密密麻麻的造冊名單和電腦預約系統裡核對身分，不只眼睛很吃力，還不厭其煩地提供衛教資訊，還要安撫民眾不安的情緒。

中英醫院說明，身為醫護工作者，每天都在跟病毒和時間賽跑，嚴格遵守防疫工作和疫苗施打政策。然而，面對這前所未有的疫苗施打工作，若有規定不清楚的地方，我們邊做邊學，邊學邊修正。大家勇於任事，積極照顧在地民眾健康的心意與專業值得肯定與鼓勵。外界的責難我們會虛心檢討改進，院內醫護不會灰心。畢盡，醫院外還有許多民眾等待我們為他們接種疫苗，對抗難纏的病毒。

面對疫情，中英醫院再次保證，深知全體國民同胞都渴望獲得疫苗保護，身處第一線，一定會竭盡職責與本分，保護民眾健康。