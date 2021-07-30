(19：40更新)「桌球神童」林昀儒30日晚上7時將與德國名將奧洽洛夫爭奪東京奧運男單銅牌，盼為老大哥莊智淵一雪2012年倫敦奧運落敗之仇，也要力拚我國首面奧運男單獎牌，結果林昀儒打完前4局，暫以11比13、11比9、11比6、4比11跟對方打成2平。

一開始林昀儒雖取得5比3領先，卻因第二拍機會並未充分掌握，反讓奧恰洛夫追平，甚至取得8比6超前，儘管林昀儒緊追不放，奧恰洛夫卻先搶到10比8的兩個局點優勢，林昀儒還是不肯放棄，反而連下3分進入丟司，不過奧恰洛夫仍以13比11拿下首局。

不過來到第2局，林昀儒進攻節奏逐漸流暢，順利取得6比4領先，但靠一個超級幸運的擦板球，也讓奧恰洛夫取得7比6超前，幸好林昀儒心情不受影響，繼續用擅長的球路追上，率先取得10比8兩個局點，最後就以11比9追平戰局，兩人互不相讓。

來到第3局，林昀儒再次率先搶得領先優勢，一度以7比3領先奧恰洛夫，接著繼續掌握領先優勢，逐漸壓著奧恰洛夫打，很快就以10比5搶到5個局點，儘管奧恰洛夫搶回1分，林昀儒卻讓對手回球掛網，以11比6搶得2比1領先優勢。

可是奧恰洛夫第4局先行搶到3比1領先，甚至繼續擴大領先到7比2，也讓林昀儒發生不少非受迫性失誤，還出現打飛的球，奧恰洛夫11比4拿下這局，雙方回到2平。