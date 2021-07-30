印度、越南、印尼、馬來西亞等四國，在台灣低價傾銷磁磚，陶瓷公會向財政部提出申請，要求課徵反傾銷稅及臨時課徵反傾銷稅。但，財政部雖認定「部分廠商確有傾銷情事」，但卻做出「暫不課徵臨時反傾銷稅」決議。陶瓷公會理事長林榮德30日表示，國內磁磚業者非常不諒解，不能接受這種事實，籲政府應課徵臨時反傾銷稅。

進口磁磚佔有率高達52％，已嚴重損害國內業者的銷售量。公會指出，台灣全盛時期磁磚廠有120家，很多廠都接連關窯甚至停產，現在只剩22家繼續生產，更有2萬多名從業人員因此失業。

台灣對進口磁磚徵收的關稅只有10％，相對其他國家來說非常的低，因此很多東南亞業者以低價傾銷方式在台灣展開不公平的市場競爭。但財政部認定涉案國有傾銷情事後，先是未對涉案國課徵臨時反傾銷稅，甚至終判反傾銷稅率還比初判來得低。

公會強調，「我們這麼努力將台灣磁磚產業的品質做到超越國際標準，政府卻開另一個大門，讓低價低質磁磚進來台灣，政府是否為了實現南向政策，忽視國人居住安全、罔顧國內自己的製造業，低頭利益交換？」。

林榮德呼籲，若政府再不對傾銷我國的磁磚貨品，課徵合乎事實的反傾銷稅；不對國內的陶瓷面磚產業採取適當的貿易救濟措施，照顧本土的磁磚業者，恐怕又會造成更多本土業者關廠、勞工失業，這些都是國人不樂見的。

為了國內的產業與經濟發展、磁磚業者的生存與維護勞工就業的權益，陶瓷公會表示，盼政府應該要有作為，希望財政部能認真審視當前的市場環境，做出公平的反傾銷判決。