彰化家扶中心彰化發展學園30日精心籌備，為11位慢飛天使舉辦溫馨的畢業典禮，盼孩子們帶著加倍的愛與祝福，自在飛翔，迎向下一個學習階段。（學園提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化家扶中心彰化發展學園30日精心籌備，為11位慢飛天使舉辦溫馨的畢業典禮，盼孩子們帶著加倍的愛與祝福，自在飛翔，迎向下一個學習階段。（學園提供／謝瓊雲彰化傳真）

家長們帶著許久沒來學園上學的畢業生孩子們，依指定時段前來報到。（學園提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化發展學園的家扶社工老師們，看見許久未見的孩子們抵達和美兒童館外，忍不住上前緊抱。（學園提供／謝瓊雲彰化傳真）

即將畢業的慢飛天使與家長們在等候區，透過大液晶螢幕，回顧孩子從入學以來的成長點滴，讓家長們心中滿滿感動。（學園提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化家扶中心彰化發展學園30日在和美兒童館一樓大廳，為11名慢飛天使舉辦第23屆畢業典禮，許多社工老師在報到處看見許久不見的孩子們，忍不住張開雙臂給予溫暖擁抱，場面溫馨又感動。

疫情嚴峻，全台各級學校都停課近2個月直接放暑假，多數學校也因防疫優先考量而取消畢業典禮改採線上或其他形式。為了不讓慢飛天使們心中留下遺憾，也祝福他們帶著社工老師們滿滿的愛與祝福，順利迎向下個學習階段，別出心裁在降級後仍決定如期辦理畢業典禮。

11位慢飛天使畢業生分批分流，依指定時段抵達家扶兒童館後方的等待預備區，報到完畢後，先由教保老師幫忙換上筆挺畢業服，等待進場前，與家人一起欣賞學園精心剪輯的紀錄影片，和家長一起回顧入園以來的成長點滴。

典禮開始，家長陪伴畢業生進場，彰化家扶中心主任王震光頒發畢業證書、畢業紀念冊、畢業禮物，及學園「愛＋」娃娃，象徵給予愛加倍的祝福，最後在合影留念，為畢典畫下句點。

腦麻的偉偉，體質弱、從小常進出醫院，媽媽回憶，剛進學園時連坐都坐不穩、需要人家餵吃飯，缺乏安全感又很黏媽媽，她很感謝有學園的社工和老師，耐心陪伴教導，偉偉現在已能使用動態步行器自己走好一段路，會自己吃飯，還會用簡短的口語表達想法，讓她非常感動與欣慰。

也有家長表示，停課2個多月來，要一邊工作一邊全天候照顧孩子，情緒和壓力常常達到臨界點，有時瀕臨崩潰，幸好學園推出停課不停學服務，製作許多教學影片，還天天打電話到家裡噓寒問暖、關心在家學習與生活狀況，成為停課期間最佳後盾。

王震光表示，11位慢飛天使從學園畢業後，將迎接小一新生活，或轉銜至其他幼教機構資源班接受融合教育。學園已完成大清消，周末將進行環境整理，下周一將全面復課迎接孩子返校，8月9日後不論疫情是維持二級或升三級警戒，考量慢飛天使家長們都需要喘息，因此將不再採取停課措施，改採分流上課，讓孩子們生活與學習都不中斷，也可稍稍紓解家長照顧壓力。