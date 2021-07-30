國民黨主席選舉確定在9月25日投票，外界預料前新北市長朱立倫最有機會當選黨主席，甚至有機會在明年地方選舉，率領國民黨打敗民進黨，並以此戰功代表國民黨參選2024年總統大選。前扁辦主任陳淞山表示，朱立倫2024若想要打敗民進黨總統候選人，機會相當低；除非朱立倫從「稱王者」變成「造王者」，推新北市長侯友宜出戰，比較有可能打贏。

陳淞山30日在《美麗島電子報》撰文表示，朱立倫即使當選國民黨主席，並打贏2022年地方選舉，甚至拿回桃園市長這個政治灘頭堡，但是想要打敗民進黨總統候選人，基本上機會還是相當的低。除非朱立倫願意改變心意，從「稱王者」變成「造王者」，力推他提拔出來的新北市長侯友宜參選總統，可能把選戰主軸拉回到民生經濟的「做實事」問題層次上，以侯友宜目前與國民黨關係淡薄，且「又藍又綠」的政治屬性，他比較有可能打贏總統大選。

至於民進黨2024總統大選的可能人選，陳淞山認為，副總統賴清德的政治天敵，不是桃園市長鄭文燦，而是總統蔡英文；而朱立倫的天敵則是侯友宜；民眾黨主席、台北市長柯文哲的天敵就是自己。

陳淞山指出，國民黨朱立倫與侯友宜「政治關係」的發展與變化，將是決定國民黨能否翻身執政的關鍵點。而民進黨賴清德與鄭文燦的政治競爭，則要看總統蔡英文個人喜惡的介入程度，將會如何演變？柯文哲因為是「一人政黨」，再加上他個人的人格與誠信問題危機重重，想要有「三足鼎立」的總統大選戰局，幾乎相當渺茫。