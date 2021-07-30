訂閱近9萬的網紅「Cat紙袋人」去年6月拍攝「終身VIP！搭捷運再也不用錢！不花錢搭捷運的方法？」教導民眾如何在捷運逃票，引發爭議，事實上，此案之前的3個月，他曾因沒買票闖入西門町樂聲戲院拍片遭逮，事後又拒賠業者6萬元，遭檢方依無故侵入建築物罪起訴，北院日前將他判拘役40日、得易科罰金4萬元。

本名姓龍的「紙袋人」2020年3月25日晚間，夥同2名友人從後門闖入戲院，被抓包不理工作人員要求驗票閃人，電影院業者提告後，調解中要求6萬元賠償，但龍男以拍攝的影片沒太多人看為由拒絕賠償，檢方遂依法起訴。

法院審理後，將龍男依他兩度闖戲院犯行，判拘役40日、得易科罰金每日1000元，計4萬元。

龍男的爭議不僅擅闖戲院拍片，此案發生之後三個月，他拍影片教導民眾捷運逃票，還表示1個月可省下1500元，影片PO出後負評如潮，已遭網友檢舉下架，市長柯文哲獲悉後相當生氣，表示：「應該把他K一頓，肉麻當有趣」。

台北捷運局事後也發表聲明譴責，並向捷運警察隊報案，要將他送法辦，龍男後來透過網路平台發表聲明，強調自己3次逃票都成功，讓他覺得非常驚訝，所以才會揭發此事，還反嗆捷運高層「對於站務員被懲處寫報告我很抱歉，但你們高層可以先解決問題再寫報告嗎？寫報告有毛用？」似乎認為自己做的沒錯。