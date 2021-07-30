兒童閱覽區暫不開放，圖書館特別推出小朋友專屬的「兒童閱讀包」。（新北市立圖書館提供）

全國已降為二級警戒，新北市立圖書館漸進式開放館內空間，8月1日起首先恢復全市105所圖書館及圖書閱覽室的閱覽服務，容留人數降載，開放時間調整為上午8時30分至下午5時，線上預約取書服務則持續至晚上9時；自修室、演講廳、視聽室、電腦檢索區、討論室、以及兒童使用空間等，則維持暫停開放。

新北市立圖書館表示，在嚴守防疫相關規定下，從8月1日起適度開放館內開放式活動空間，恢復入館，全市105所圖書館及圖書閱覽室降載容留人數，依館舍規模大小，入館人數上限分別為80至10人，但自修室、演講廳、電腦檢索區、討論室、以及兒童使用空間等較易群聚的場所則仍暫停開放。

疫情期間，圖書館開放時間調整為上午8時30分至下午5時，線上預約取書服務則持續至晚上9時；入館仍要保持社交距離，並嚴格執行實聯制、全程戴口罩、座位間隔等措施，希望讀者進館借閱書籍不久留，完成借書程序即離開圖書館。

新北市立圖書館館長王錦華表示，三級警戒期間，圖書館雖然閉館，但仍然透過無接觸的電子書閱讀服務，同時將部分閱讀活動移至線上，推出「新北E書房」一站式閱讀學習網站，持續為市民提供服務。圖書館重新開放後，「新北E書房」仍會繼續相關服務，雙軌運作。

由於兒童閱覽區暫不開放，圖書館也特別推出小朋友專屬的「兒童閱讀包」，提供童書及親子書籍借閱，「新北E書房」同時推出「多元文化AR故事」活動，新住民媽媽說家鄉故事將結合AR體驗，讓小朋友更可以透過不一樣的方式，感受東南亞各國不同的文化特色。