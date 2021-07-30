桃園市蘆竹區1隻白色的鸚鵡「小雪」，24日早上從家中飛走後不知去向，竟意外飛到一位民眾手上，民眾報警求助後，員警發揮巧思透過臉書地方社團刊登協尋啟示，飼主在29日晚間看見貼文，順利接回迷鳥。

桃園市蘆竹區1隻白色的鸚鵡「小雪」，24日早上從家中向外飛去而不歸，所幸鸚鵡意外飛到一位剛從購物中心走出的民眾手上，經民眾報警求助後，員警發揮巧思透過臉書地方社團「蘆竹南崁資訊大小事分享團」，刊登協尋啟示，飼主在29日晚間看見貼文，終於順利接回這位逃家迷鳥。

蘆竹警分局表示，一般員警接獲此類報案，通常會直接聯繫動保處，不過蘆竹分局南崁派出所員警陳彥凱碰巧是位愛鳥人士，本身飼養了三隻和尚鸚鵡，深諳鳥類習性，並深知現今網路社團的力量大，便於臉書網站上刊登協尋貼文，並且將這隻鸚鵡帶回家暫時照顧。

飼主張先生表示，24日早上8點多，將鸚鵡「小雪」帶至陽台逗玩，怎知突然一聲巨響，小雪受到驚嚇就突然飛走，不知去向，當鸚鵡飛走時，飼主強調很自責難過，沒想到29日鸚鵡能回到身邊，很感謝員警的熱心幫忙。