越南新冠肺炎疫情持續延燒，繼展宇(1776)越南廠配合防疫政策，暫時停工至7月31日，南寶 (4766)也公告越南工廠配合越南當地政府防疫政策，暫時停工至8月10日，自行安排人員進行COVID-19新冠肺炎篩檢。

南寶表示，除進行全廠員工全面篩檢及廠區全面消毒，並加強防疫措施，以員工健康安全為第一優先來安排工廠。訂單生產將視情況需要，進行生產調度。此事件未對公司之財務及業務造成重大影響。

越南同奈省工業區管理局為大力實施預防與控制疫情之工作以穩定生產，要求工業區內企業生產活動，依「就地生產、就地吃飯、就地休息」三就原則始能生產。

展宇越南子公司配合當地政府防疫政策，暫時停工至7月31日；因停工前已預先生產成品庫存，停工期間仍可出貨，不受影響。

南寶生產各式接著劑與塗料，應用領域橫跨鞋材、紡織、木工、電子零件、衛材用膠等；全球23座工廠，產品銷售至全球50國家。第二季營收創歷年同期新高，年增37.5％，上半年營收年增25.6％。

南寶鞋材黏著劑市場居領先地位，為耐吉（Nike）鞋膠產品的最大供應商之一。第二季鞋材黏著劑營收已回復到疫情前2019年同期的水準，且較第一季有兩位數百分比成長，一線運動品牌陸續推出新鞋型，可望加速鞋用膠營收反彈。

南寶今年資本支出約12億元，用在台灣區的研發及總部大樓約7億元、設備1億元，而大陸佛山南寶將擴充熱熱融膠將用掉8000萬，及澳洲的遷廠花費。