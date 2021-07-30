香港女歌手鄧紫棋擁有渾厚嗓音和音樂才華，近年凡推出新歌都創下佳績，更成為被傳唱的熱門歌曲，喜歡她的粉絲也越來越多，光是IG就有超過675萬人追隨；鄧紫棋在演藝圈人脈廣，去年和星二代歐陽娜娜透過選秀節目相識，兩人變成姊妹淘，最近還一起玩水，鄧紫棋素顏狀態完全不輸小她8歲的娜娜。

鄧紫棋和歐陽娜娜在去年的大陸歌唱選秀節目《明日之星》同台，節目結束後兩人也變成姊妹淘，私下經常聚會玩在一起，今（30日）是國際友誼日，鄧紫棋也在IG曬出跟娜娜玩水的合照，並寫著「時光愈匆匆愈珍貴」；畫面中兩人都紮起頭髮，上半身都穿著T恤，沒有穿養眼泳衣讓不少網友覺得可惜。

鄧紫棋素顏同框歐陽娜娜，狀態好到根本不像是相差8歲的姊妹淘。(圖/ 摘自鄧紫棋IG)

鄧紫棋素顏外，還罕見露出白皙美腿。(圖/ 摘自鄧紫棋IG)

不過，鄧紫棋最後罕見曬出只有一雙白皙美腿的照片，在水下的腳趾都看起來格外纖細，由此可見鄧紫棋對自己體態管理相當嚴謹；另外有不少網友注意到幾乎素顏的鄧紫棋同框小她8歲的娜娜，狀態還是那麼好，紛紛驚呼「兩位女神都好美」、「想看女神們趕快再合作」、「完全不像是差了8歲啊」，鄧紫棋現年29歲，娜娜則滿21歲不久。

鄧紫棋過去曾公開自己1年甩肉7公斤的秘訣，除了持續運動好習慣外，在飲食方面下功夫，像是將白米飯改成燕麥，把蔬菜水果當成主食，多喝紅豆水和減少攝取鹽分等，讓她健康減重，體態也能格外容光煥發。