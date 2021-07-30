台灣《蘋果日報》勞資協商4度破局。（張穎齊攝）

台灣《蘋果日報》因虧損及業務緊縮，紙本收攤，資方5月底解雇332名員工，卻未在60天前通知，不符合《大量解僱勞工保護法》，更因資遣費的爭議，引爆勞資糾紛。北市勞動局長陳信瑜7月間4度辦理強制介入協商會議，雙方始終無共識，陳信瑜呼籲資方應持續與勞方對話，勞動局仍會適時強制介入處裡。

台灣《蘋果日報》5月底第一波解雇332名員工，30日提出第二波預計解雇147人，將在9月底正式解雇，因此僅第二波拚符合前60天提出大量解僱。

針對第一波解雇，北市勞動局7月9、16、26日舉行3次強制協商會議，因雙方仍有協商意願，於30再協助舉辦第4次強制協商會議，但最後勞資雙方仍無共識，協商不成立。

陳信瑜直言，這次媒體大量解僱及裁員事件，隨著經濟型態的改變，企業工會與資方應為夥伴關係，共創企業經營與成長，勞動局站在維護勞工權益的立場，時常提醒資方應妥善處理勞資糾紛，當勞工權益有受損之虞，勞動局就會適時介入協助調處，「我會持續關注此案的調解結果！」

陳信瑜指出，新冠肺炎疫情三級警戒警戒期間，勞動局為維護勞工權益，仍透過視訊方式進行強制協商會議，期望勞資雙方在不受場地限制下，仍能進行溝通，另外北市勞動局處理此案，也是創全國之先，成為全國第一個以視訊方式辦理強制協商會議的縣市。

「資方應繼續與勞方對話！」陳信瑜說，雖第4次現場協商會議，勞資雙方仍無法達成共識，但她仍呼籲資方，針對勞方訴求提出適合的方案，以解決爭議，共創雙贏。