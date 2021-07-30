台灣羽球天后戴資穎在今日東京奧運羽球8強賽中，對上泰國好手依瑟儂（Ratchanok Intanon）一度陷入苦戰，最終以14:21、21:18、21:18逆轉獲勝闖進4強，也讓依瑟儂留下不甘心的淚水。此時更有網友發現，戴資穎每次出賽身上總會帶著金光閃閃的不同首飾，直呼這根本是預約金牌的好兆頭！

先前舉重女神郭婞淳拿下奧運金牌時，在賽場上所配戴的名牌耳環就引發網路熱議，還被眼尖的網友發現，羽球天后戴資穎也戴過同款耳環，一位是舉重女神，另一位則是奧運奪金熱門，也讓網友笑稱該耳環根本是冠軍耳環。

現在更有網友發現，戴資穎今日在面對宿敵兼好友依瑟儂時，身上依舊帶著滿滿且金光閃閃的漂亮首飾。雖然戴資穎對此曾說過，她並沒有特別迷信，只是習慣戴首飾，但網友們則是紛紛認為這是好兆頭，代表戴資穎已預約金牌！

另外藝人黃鐙輝也發文狂賀戴資穎闖入4強賽，還透露在這場比賽中看到運動員間的有愛一幕，「我有看到一顆球戴戴救球倒地，對方好有禮貌的過來關心的感覺，讓我覺得很溫暖。」所以雖然戴資穎贏球他很開心，但看到依瑟儂哭了，他也跟著哭了，大讚依瑟儂是一位令人尊敬的對手。