姚元浩（左）、李玖哲一同主持節目，私下也有好交情。（三立提供）

姚元浩、李玖哲主持的《就是這味─玖浩吃》最近恢復錄影，防疫措施不馬虎。（三立提供）

姚元浩、李玖哲主持的《就是這味─玖浩吃》最近復拍開錄，將於8／9(一)起每周一晚10點播出全新一集，製作單位錄影時對該做的防疫仍不會馬虎，外景工作人員會戴口罩，主持人上鏡頭時則視狀況拿掉，若一直需跟受訪者對談就會先把口罩戴上，在品嘗美食方面絕不共食，以確保節目團隊健康無虞。

因為疫情停錄影的這段期間，主持人李玖哲一人暫居台北，最常叫的外送是麥當勞，微解封後的活動範圍也僅限於國父紀念館運動，跑最遠的地方是騎著腳踏車到關渡，加上無法群聚，可說是在台最寂寞的一段時間。好在姚元浩時不時會開車幫李玖哲送三餐，偶爾開車載他兜風透氣，顯示兩人好交情，李玖哲說「姚元浩是我這段時間最常見到的人」。已1年未和老婆相馬茜見面，李玖哲也終於計畫要回日本找老婆，以解相思之苦。

而姚元浩在工作停擺的這2個多月，沒賺錢反而花上百萬將各台露營車重新整理翻修，他表示這次的翻新工程讓他得到了很多經驗與回憶，也讓這些老車得以重生，繼續開著它們踏遍台灣每個衝浪聖地與露營地點。愛車的他天氣好時會去卡丁車場練習賽車，不能從事戶外活動的日子就在家做重訓、跳繩，很希望能趕快恢復原來的生活，最懷念的就是去海邊衝浪。