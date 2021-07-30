Delta變種病毒對全球經濟的威脅逐漸擴大，市場擔憂可能會拖累經濟復甦腳步，然西方國家疫苗接種率涵蓋範圍持續上升，正逐漸適應和新冠疫情共處，隨著每一波疫情爆發，對經濟的衝擊也越來越小，但這樣的模式也並非所有地區都適用。

《華爾街日報》報導，面對Delta變種病毒激增，能夠有效降低感染和重症的疫苗，將成為抵禦疫情的關鍵性因素；英國迄今已經有約88%的成年人至少接種1劑疫苗，過去一周新增確診和死亡都有著明顯的下降。

從疫情首次於美國、歐洲多國爆發以來，西方國家盡量避免大規模的封鎖，而企業也逐漸對分流進行調整，減少現場員工的數量，以及提升居家辦公員工的生產力。

德國造紙機器暨水力發電設備廠福伊特公司（Voith Group）發言人Katrin Sulzmann表示，「首波疫情爆發對公司來講無疑是個衝擊，居家辦公讓許多員工無法適應，但隨著陸續調整方針，基礎設施也都到位，企業也逐漸習慣這類模式」。

但西方國家的模式並非適用於其他地區，亞太地區在去年疫情爆發，且疫苗仍未問世時有效控制住疫情，但這樣意味著該地區更容易受Delta變種病毒的影響，致使封鎖一直延長，而非洲地區的疫苗接種率更是低迷，不得不重新實施封鎖。

西方富國不同之處在於，疫苗接種率逐漸提升，許多高風險族群普遍施打疫苗，儘管確診數上升，重症、死亡人數也沒隨之攀升，根據摩根士丹利經濟學家Vishwanath Tirupattur指出，在接種率高的國家中，即便確診數增加，重症、死亡人數也不會隨著大幅上升，反之接種率低的國家中，兩者將同比向上攀升。

國際貨幣基金組織（IMF）上調上述前者的經濟成長預測，且下調後者的成長，凸顯兩者之間的對比，IMF預測義大利、加拿大和英國等經濟體的成長速度高於4月，而印度、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓、泰國和越南成長速度將趨緩。

經濟學人智庫報告指出，新加坡、台灣、越南、香港和紐西蘭等亞太主要經濟體，在過去防疫成績一直十分亮眼，但指出隨著西方國家疫苗接種率逐漸普及，封鎖逐漸解除，亞洲地區的清零政策反將拖累經濟活動，進而對該地區經濟產生影響。