東奧》想贏球 戴資穎學會不要太完美 19:282021/07/30 中時 陳筱琳 、東京 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 戴資穎。(報系資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 再次面對泰國勁敵依瑟儂，戴資穎又一次和這位對手打滿3局，賽後小戴直言，比賽一直要提醒自己減少失誤，有時候也不要追求太完美。 戴資穎賽後說：「比賽中自己失誤還是比較多，可能跟我打法有關，因為自己很想要打出落點漂亮的球，這種打法也比較容易失誤，所以可能要學著不要太完美。」 戴資穎強調，明天面對印度辛度，要小心對手殺球，也要一樣盡量減少失誤。 東奧隨筆》東京不能趴趴走 觀光指南擺好看的 東奧》陸教練指導愛徒殺退自己人 助菲奪史上首面奧運金牌 #東奧 #即時新聞 #戴資穎 #失誤 #面對 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東奧》日羽球女子8強2員敗陣 最強單打奧原希望爆冷出局 17:342021/07/30 體育 東奧》體操天后退賽 寮國移民為美國奪奧運金牌 09:192021/07/30 體育 東奧》戴資穎3局逆轉勝依瑟儂 4強將對印度辛度 15:042021/07/30 體育 東奧》一路開掛打怪 麟洋老爸好驕傲 04:102021/07/30 焦點要聞 東奧》桌球神童拚德國名將 林昀儒瞄準男單銅牌 18:572021/07/30 體育 東奧》奧恰洛夫推文：準備好與林昀儒爭銅了 15:262021/07/30 體育 東奧》高一愛上射擊卻從沒正式拜師 吳佳穎25M手槍飲恨摘第5 13:522021/07/30 體育 東奧》「證件妹」吳佳穎女子25M手槍飲恨摘第5 田家榛第8 13:232021/07/30 體育 東奧》田家榛：好想休息陪女兒 請叫我辣媽選手 15:092021/07/30 體育 東奧》無視雷雨干擾 潘政琮高球排名升到第38 17:122021/07/30 體育 東奧》巴西對手強悍 吳詩儀拳擊60公斤級16強止步 16:162021/07/30 體育 體育熱門新聞 戰神朱木炎金牌選月領終生俸 17年後這點出問題後悔了 - 體育 東奧》李洋、王齊麟快打勝印尼 男雙爭金創我國羽球新猷 - 體育 東奧》桌球神童跟德國名將爭銅 林昀儒2比2打平 - 其他 東奧》戴資穎3局逆轉勝依瑟儂 4強將對印度辛度 - 體育 東奧》奧恰洛夫今與林昀儒爭銅 馬龍：他發球很厲害 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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