再次面對泰國勁敵依瑟儂，戴資穎又一次和這位對手打滿3局，賽後小戴直言，比賽一直要提醒自己減少失誤，有時候也不要追求太完美。

戴資穎賽後說：「比賽中自己失誤還是比較多，可能跟我打法有關，因為自己很想要打出落點漂亮的球，這種打法也比較容易失誤，所以可能要學著不要太完美。」

戴資穎強調，明天面對印度辛度，要小心對手殺球，也要一樣盡量減少失誤。