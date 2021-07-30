柳太陽穿上半裸「X型上衣」打歌。（摘自SBS官網、華納音樂提供）

韓國男團「SF9」本月中推出第9張迷你專輯《TURN OVER》，作為《Kingdom》結束後首組回歸的團體，9人想向大家展現全新的樣貌，並為SF9專屬的色彩做最終整理，相當努力做準備，主打歌〈Tear Drop〉是由永彬、朱豪、輝映親自作詞，朱豪透露光是歌詞就改了5次以上。編舞也全面大改，因為MV是在冬天拍攝，他們夏天才回歸，所以MV中的舞蹈和打歌舞台上不一樣，永彬還分享「拍MV時，我的右眼出現很深的雙眼皮」，搞笑要粉絲可以再去看一遍找找。

被譽為「感官性感教科書」的SF9，新曲大走性感成熟風，不只舞蹈動作讓粉絲尖叫聲連連，舞台裝也「布料超少」，澯熙透露每位成員都非常認真運動，每天練完舞後又繼續操肌，路雲則忍不住喊「發現年紀變大以後，愈來愈難減肥了」，至於誰最能消化這種性感風？成員們也推舉這次在舞台上大秀腹肌、臂肌、背肌，半裸「X型上衣」引起熱議的主舞柳太陽，永彬大讚「他的表演詮釋能力和眼神都很性感」，眾人公認的「性感王」柳太陽則說「我認為輝映詮釋得很好，他真的做了很多練習」，仁誠也默默選了澯熙，他表示「澯熙現在成為性感大師了，最近還拍了燒酒廣告」。

專輯名稱「TURN OVER」代表著即使是悲劇性的結局，SF9也不會屈服於既定的命運，柳太陽也坦言「我曾經覺得很挫敗，夢想好像離我很遠」，現在則是抱著每個階段都重新開始的心情往前進。在允也提到參與《Kingdom》後，所有成員都大升級了，很開心能將他們特有的色彩展現給大眾看，今年3月他們也決定全員提前與公司續約，狠甩韓團7年魔咒，被問到如何保持優秀團隊合作時，隊長永彬謙虛表示：「其實沒什麼秘訣。我們每個成員的個性都很鮮明，擅長的領域也不一樣，所以經常互相加油打氣。意見不同時，我們會用多數決投票！」

疫情持續延燒，韓國近日又因Delta變種病毒，每天確診數破千，仁誠也大嘆「最可惜的大概就是無法現場接收到粉絲們的應援和能量，表演應該是台上台下一起創造的，現在沒辦法這樣讓我們覺得很遺憾」。最後9人也不忘對台粉隔空喊話：「之前去台灣的時候，感受到了滿滿的溫暖。Fantasy（官方粉絲名）雖然現在無法相見，但一定很快就能見面的！」並表示相當想念雞排、炸鮮奶等夜市美食。