桃園楊梅1名游姓婦人日前接獲歹徒稱婦人兒子購買毒品欠款，且已遭歹徒綁架，要求游婦提領新臺幣48萬賠償毒品損失並贖回兒子，情急之下游婦前往郵局提款，所幸行員及警方及時勸阻，才保住婦人所有積蓄。

楊梅分局新屋分駐所於29日下午3時許接獲郵局通知表示有1婦人要提領大額現金疑似遭詐騙，警員立即前往處理了解案情，警方表示54歲游姓婦人接獲歹徒電話稱婦人兒子與朋友去購買毒品，且兒子的朋友丟下婦人兒子拿了毒品就跑已遭歹徒綁架，要求游婦提領新臺幣48萬賠償毒品損失並贖回兒子。

情急之下，游婦前往郵局提領戶內所有積蓄，經員警一聽直覺是詐騙集團慣用手法，立即勸婦人掛斷電話，並持續聯繫確認游婦兒子正在觀音科技工廠上班，未有綁架情事，婦人才恍然大悟，保住畢生積蓄，更電話回嗆歹徒「兒子我不要了，你隨便處理。」

楊梅分局分局長黃富村表示，這類詐騙手法利用當事人親屬涉及不法案件而遭綁架，再假裝毆打被害人親屬發出哭泣呻吟聲，常讓當事人信以為真，造成慌張心理，一不小心就會陷入被詐騙的泥沼內，呼籲民眾如接電話，務必小心求證、冷靜處理，立即向反詐騙諮詢專線165或警察機關110專線報案處理。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！