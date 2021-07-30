新竹縣30日舉辦110學年度高級中等學校及國民中小學新卸任校長佈達交接典禮，共有10位連任校長、13位新任校長。（莊旻靜攝）

新竹縣30日舉辦新、卸任校長交接典禮，其中湖口高中校長張華堂退休，由姜錢珠接任，新竹縣長楊文科表示，姜錢珠如同湖口在地子女，湖口高中新校區準備發包，將打造成全新的學校，期望能在新校長接任下，一步步完成。

楊文科30日赴湖口高中頒發縣政顧問聘書給張華堂，將借重其才華，聘任督學協助縣政工作。隨後在湖口高中人事主任張雲清監交下，完成新、卸任校長交接典禮。楊文科表示，姜錢珠過去屢獲教育創新與行動研究獎項，教學經驗豐富，在中山女高教務主任任內，適逢「十二年國民基本教育課程綱要」變革，學經歷俱優。

姜錢珠也表示，她母親從在湖口市場賣酸菜30餘年，她以前在假日常與妹妹到湖口市場幫忙，即使娘家在大坡，因此緣分而將湖口視為家鄉，有機會到湖口回饋，也讓她十分感恩。姜錢珠也說，任內一定會與學校團隊全力打拼，實現新願景。

新竹縣同日在竹東國中舉辦110學年度高級中等學校及國民中小學新卸任校長佈達交接典禮，楊文科頒發聘書給10位連任校長、13位新任校長，期許校長們莫忘初衷，彎身撿一張垃圾或是一句關心鼓勵的暖語，都能對孩子的人生有深刻的影響。

連任校長包含五峰國中林華中、華山國中張家芸、富光國中莊楹蕿、興國小徐榮春、新港國小陳靜宜、信勢國小李杏煖、照門國小吳娟芳、錦山國小蔡政宏、花園國小施新國、秀巒國小蔡汶錡。

新任校長則為湖口高中姜錢珠、竹北國小康靜慧、豐田國小余媛宜、鳳岡國小吳柚、嘉豐國小田世崇、陸豐國小呂惠紅、埔和國小吳禮瑟、關西國小陳顯智、東光國小張鎮昌、玉山國小郭佳慧、錦屏國小黃晴逸、玉峰國小葉于嘉、峨眉國中陳姿利。

張華堂曾擔任峨眉、新湖、博愛國中等校校長，曾獲新竹縣特殊優良校長之殊榮，在湖口高中期間積極推動優質教育，連續2年獲頒體育署評鑑為體育績優學校。嘉豐國小校長范揚焄也在今年退休，他深耕教育44年，歷任峨眉、六家、竹北、新社、東興及嘉豐國小等校校長，也是新竹縣國教輔導團英語召集人，曾獲得標竿一百推手、校長領導卓越獎、教育部師鐸獎等成就。