大陸中紀委30日公告，前大陸銀行業監督管理委員會副主席蔡鄂生涉嫌嚴重違紀違法，正接受中紀委國家監委紀律審查和監察調查。這位曾被稱為信託業頭號功臣的前監管官員，早於2013年上半年退休，現年70歲。

路透報導， 1951年出生的蔡鄂生是老央行人，在大陸央行系統工作20餘年，曾任大陸央行行長助理兼上海分行行長。2001-2005年，他轉任國有重點金融機構監事會主席，並於2005年12月出任大陸銀行業監督管理委員會副主席。

2013年退休的蔡鍔生，曾為大陸信託業的快速發展做出重要貢獻，並被業內人士稱為「信託業頭號功臣」。

大陸官方在2021年以來，對金融反腐不斷加大力度。中共中央辦公廳、國務院辦公廳在6日首次聯合印發「關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見」。

中紀委網站並發文表示，要堅決查處金融風險背後腐敗問題，對證監會證券發行註冊全業務鏈條公權力運行，進行專項監督檢查，淨化政治生態和資本市場生態。