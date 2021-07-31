台灣證券交易所統計，今天台股收在17247.41點，較上週下跌325.51點，跌幅約1.85%，總市值為新台幣52.89兆元，較上週減少9844億元，其中以航運類指數下跌11.08%最大，其他類指數上漲1.27%最大。

證交所指出，未含金融類指數下跌239.45點，跌幅約為1.56%，未含電子類指數下跌698.02點，跌幅約為3.46%，未含金融電子類指數下跌553.39點，跌幅約為3.15%。

本週各產業上市股票成交金額前3名依序為航運類8410.64億元，占全體上市股票交易金額33.93%；半導體類7956.21億元，占32.1%；電子零組件類1873.28億元，占7.56%。

本週集中交易市場總成交金額為2.54兆元，全體上市股票成交金額為2.47兆元，股票成交量週轉率為4.28%。

本週成交量週轉率前3名產業為依序為航運類21.87%、光電類11.75%、半導體類9.2%。

證交所表示，累計今年初開盤迄今共138個交易日，集中市場總成交金額為61.01兆元，市場日平均成交金額為4421.63億元，股票成交量週轉率為138.47%，股票日平均成交量週轉率為1%。

今天全體上市公司市場總值為新台幣52.89兆元，較上週減少9844.61億元，減幅約1.83%。（編輯：潘羿菁）1100730