社團法人台中市漢妮之家公益發展協會用眾人愛心支持，陪伴弱勢放療癌友在人生道路再走遠一點。（台中市漢妮之家公益發展協會提供／盧金足台中傳真）

社團法人台中市漢妮之家公益發展協會今年將為需接受放射療法的癌友們，推出第三部曲「切膚之痛-為弱勢放療癌友而募」活動，希望募集1000份皮膚照護包，並為陷入困境的癌友家庭提供扶老救助金及子女教育補助金，減輕經濟弱勢癌友放療過程的放射線皮膚炎，用眾人愛心支持，陪他們在人生道路再走遠一點。

台中市漢妮之家公益發展協會繼2019年推出「愛醬敷系列公益計畫」首部曲，募集大腸癌等患者所需之造口袋，2020年針對頭頸癌患者所需口腔照護推出二部曲，共提供1920份造口袋給低收及邊緣戶造口人，發放出1204份口腔照護包，幫助頭頸癌患者減輕化放療過程中產生的口腔發炎與潰爛。

漢妮之家表示，依醫學文獻記載頭頸癌等病患約70％-90％需接受放射線治療，治療期間有高達80％-94％的患者會出現程度不等的放射線皮膚炎，舊傷未癒，新傷再起，發炎的疼痛與皮膚潰爛，往往打繫癌友繼續治療的決心。

若能在放療初始提供健保不給付的放療專用皮膚照護品，將能有效舒解疼痛和發炎症狀，並降低副作用。另考量在疾病及疫情雙重壓力下，弱勢癌友難以負荷經濟重擔，故漢妮之家提供癌友家庭扶老救助金及子女教育補助金。

曾理事長說，募款擬募集1000份皮膚照護包，每份1600元，另勸募癌友營養品20萬元癌友扶老及子女教育補助金50萬元。

曾接受漢妮之家先前推出「愛醬敷系列公益計畫」二部曲口腔護理包的台東馬偕醫院癌症資源中心，看到病患接受化學及放射線治療時，也是承受痛苦的開始。

因為治療期間有90％會產生不同等級的口腔黏膜炎，感謝漢妮之家愛醬敷二部曲看見癌友的苦，募款集資為弱勢化放療癌友提供口腔照護包，讓護理團隊提供衛教外，對經濟有困難的癌友時能立即提供實質的協助。