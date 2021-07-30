第一次參加奧運的羽球男雙組合李洋／王齊麟，成為台灣第一支打進奧運金牌戰的羽球組合，兩人坦言不可思議，明天金牌戰就不要想太多，專注做好自己來拚搶勝利。

李洋笑說，「昨晚壓力大到做夢夢到我跟NBA球星里拉德打羽球，我和他對抗結果我領先還輸，就被嚇醒了，起床後我就跟朋友說，看起來我真的壓力大了。」不過一直說著關關難過關關過的「麟洋配」，繼小組賽最後一戰擊敗過第1種子印尼組合蘇卡穆約／吉德翁，8強賽力克第4種子日本遠藤大由／渡邊勇大，今天4強賽再挫第2種子印尼阿山／塞提阿萬，是沒有預料到的成績。

兩人異口同聲說，能晉級到金牌戰是沒有預料到的結局，也愈想和阿山／賽題阿萬要打到最後一分才分勝負，甚至也做好要打銅牌戰的心理準備，王齊麟說：「今天可能我們4個都很緊繃吧，下去我們只是從接發把每一分做好，想辦法給對手壓力。」李洋補充：「假如技術比不贏，只能靠更專心、更努力，希望可以在每1分取得更好結果。」

賽後李洋透露，當初換搭擋也經歷過一些批評，如今和搭擋王齊麟要一起拚奧運金牌了，兩人認為不論打誰都一樣，就盡力發揮，不要想當初小組賽第1場那樣太多影響表現，「先衝擊看看，再視場上狀況應變，希望可以有完美的結果。」